主辦歐洲歌唱大賽掀波 歐洲廣播聯盟背景陷爭議

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）剛結束總決賽的歐洲歌唱大賽仍深陷政治爭議，包括接受以色列選手參賽、主要贊助商有以國企業，甚至禁止觀眾攜帶歐盟旗幟入場。歐盟執委會副主席席納斯表示將召見主辦單位歐洲廣播聯盟主管尋求解釋。

橫掃全歐的年度盛事歐洲歌唱大賽（Eurovision）11日在瑞典馬爾默（Malmo）完成總決賽，但因主辦單位拒絕觀眾攜帶歐洲聯盟（EU）旗幟入場而引發爭議。

歐盟執行委員會（European Commission）負責「保障歐洲生活方式」政策領域的副主席席納斯（Margaritis Schinas）接受歐洲政治新聞網站Politico採訪表示，今天將要求主辦大賽的歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）對禁止歐盟旗一事做出解釋。

歐洲廣播聯盟發言人回覆Politico表示，入場規則與去年一致，即觀眾只能攜帶參賽國家的國旗和象徵支持多元性別認同的彩虹旗。但去年比賽影片可見觀眾席上有人揮舞歐盟的盟旗。

席納斯認為，在歐洲議會（European Parliament）即將在6月改選的時刻，歐洲歌唱大賽禁止歐盟旗「只會有利於疑歐派和歐洲的敵人」。他並舉2014年烏克蘭民眾集會要求加入歐盟，揮舞歐盟旗的人民遭到當時親俄政權槍殺為例，凸顯歐洲廣播聯盟此舉有違民主。

歐洲廣播聯盟是由來自56個國家的113個機構組成，其中包括北非、中東、中亞等幾個政權表現距離民主尚遠的國家，最近因強推「境外影響力」法案而與歐盟關係緊張的喬治亞國營媒體也是會員。

席納斯坦言，歐盟長期與歐洲廣播聯盟有多項合作計畫，執委會將審視這些合作是否妥當。

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由於以色列攻擊加薩走廊導致嚴重人道危機，引發全球性反彈，先前歐洲歌唱大賽因允許以色列參賽者進入總決賽而遭民間團體抗議，包括被同情巴勒斯坦人士列入抵制商品名單的以色列美妝品牌「摩洛哥油」（Moroccanoil），也因連續多年為歐洲歌唱大賽主要贊助商而引發爭議。

今年該大賽另一個引發關注的企業贊助夥伴是中國抖音海外版TikTok，歐盟及多個歐洲國家近年紛紛對TikTok發布公務使用禁令，歐盟執委會2月間並因懷疑TikTok對兒少保護不足而立案調查。（編輯：馮昭）1130513