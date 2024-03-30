美媒：美日菲將首度於南海聯合海上偵巡

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國政治新聞網Politico披露，美、日、菲律賓今年稍晚將在南海展開3國聯合海上偵巡，進一步在區域內對抗中國，此舉恐激起北京大動作回應。

報導引述美方官員與他國外交人士透露，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於4月舉行首次美日菲3方峰會，3國海軍操演將是屆時所公布系列舉措的一部分。

不願具名的五角大廈官員與知情人士也說，預料白宮還將表態「慎重考慮」讓日本成為澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的技術夥伴。

訂於4月11日舉行的美日菲3方峰會被視為加強3國對抗中國在區域影響力的關鍵。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上週於聲明中表示，3國領袖將討論「進一步促進印太和平與安全」的方法，未提供更多細節。

中國近期與菲律賓在南海水域爭端增加，華府益發擔心北京和馬尼拉的衝突恐擴大。美方也擔心未來北京若對台封鎖或武力進犯時，會利用在南海島礁所建的軍事前哨基地。

Politico指出，以往美、菲曾執行過聯合偵巡，然而讓日本海上自衛隊加入成為3國聯合偵巡則是頭一遭。（譯者：陳亦偉）1130330