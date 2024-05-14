日本製鐵員工失蹤 4小時後熔鋼鍋發現人骨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京14日專電）日本製鐵公司九州製鐵所大分地區工廠今天上午約7時傳出一名男性員工失蹤，警方趕赴現場調查。約4小時後，在溫度超過攝氏1500度的熔鋼鍋內發現人骨，疑似失蹤員工。

「朝日新聞」與「產經新聞」報導，位在大分市西之洲的工廠保全人員上午報警表示，有一名已到工廠上班的30歲男性員工不見人影。大分中央警察署的員警趕赴現場調查，隨後發現人骨。

警署表示，這個熔鋼鍋直徑5公尺、深度4公尺，內部裝有熔化的金屬，據信溫度達到1500度。失蹤員工當時站在鍋子上方約5公尺處，進行精煉鋼鐵作業，調查人員正在調查他跌落鍋中的可能性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這處製鐵所佔地700萬平方公尺，生產汽車零件用的熱軋鋼板、船舶與橋梁用的厚鋼板等，也用於海外出口。

這不是金屬冶煉工廠第一次發生員工跌落死亡的意外事件。2004年，大阪市一家製鋼工廠發生一名員工跌落熔爐事件，全身燒傷身亡。他當時站在爐口附近的鷹架上收集散落的鐵屑。2012年，愛知縣西尾市一家汽車零件製造工廠，員工跌入用於熔化鐵粉、攝氏1500度的熔爐，最後僅在爐中發現部分人骨。（編輯：郭中翰）1130514