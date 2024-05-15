日本JR登戶站男涉推人落軌遭逮 影響9300乘客

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本川崎市多摩區的JR登戶站，今天上午通勤尖峰時間發生一起兩名乘客遭人推下月台的落軌事件，警方已逮捕涉犯殺人未遂罪的30多歲男性犯嫌。這起事件共影響約9300名乘客。

日本共同社報導，JR東日本公司表示，事件造成南武線雙向6個車次列車最多誤點約10分鐘。

消防單位及JR東日本等表示，兩名被害人遭推落軌時並無電車進站，兩人雖然都因落軌受傷，但所幸並無生命危險。

神奈川縣警方等表示，事發現場位於沒有安裝月台門的第2月台。警方正在調查被害人與犯嫌之間是否有糾紛。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，這起事件發生在今天上午7時50分左右的JR南武線登戶站月台，有民眾通報消防單位「40多歲左右的男性摔落月台」。

警方表示，落軌的是40多歲男性與50多歲男性，兩人都因受傷被送醫，且送醫時意識清楚。

根據目前的調查，落軌兩人應該是被人從後方推下月台，犯嫌是事發後遭附近乘客合力壓制的32歲阿久津貴史，警方已依殺人未遂罪嫌逮捕。犯嫌面對警詢坦承犯行，警方正調查詳細事發經過。（譯者：黃名璽）1130515