梵蒂岡欲在中國設辦公室 北京：願推動關係不斷改善

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）教廷國務院長帕洛林樞機主教當地時間21日表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室。中國外交部今天回應稱，願與梵蒂岡共同努力，推動中梵關係不斷改善。

據路透社，帕洛林（Pietro Parolin）21日是在教廷舉辦的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」發表以上談話。這場研討會提供梵中之間罕見的高層會談平台。如果梵蒂岡在中國成立常設辦公室，這將會是與北京外交關係的重大升級。

據陸媒澎湃新聞，在22日的中國外交部例行記者會上，有外媒提問：梵蒂岡方面需要滿足什麼條件，才能實現在中國設辦事處的目標？在沒有建立全面外交關係的情況下，中國是否允許梵方在北京開設辦事處？

中國外交部發言人汪文斌回應稱，近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進瞭解與互信。「中方願與梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」

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路透社報導，歷史上來說，梵蒂岡與中共之間的關係向來緊繃，但教宗方濟各（Pope Francis）以2018年與中國簽訂的主教任命協議為基礎，將梵中關係正常化列為優先要務。

對於梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，外交部今天指出，台梵邦誼深厚，了解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利。外交部密切關注梵中互動，也呼籲各國應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。（編輯：楊昇儒）1130522