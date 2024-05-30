駭客稱竊取售票平台個資 澳洲政府與FBI攜手調查

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）駭客組織聲稱竊取售票平台Ticketmaster多達5.6億客戶個資，澳洲政府今天展開調查，美國聯邦調查局（FBI）也提供協助。

法新社報導，名為ShinyHunters的駭客組織在線上論壇表示，竊取的資料包括客戶姓名、地址、電話號碼和部分信用卡詳細資料。

其貼文寫道，可以50萬美元價格「一次性出售」這些資料。

澳洲政府發言人在聲明中表示：「國家網路安全辦公室（National Office of Cyber Security）正在聯繫Ticketmaster了解此事。」

美國大使館發言人告訴法新社，聯邦調查局已向澳洲當局提供協助。

美國司法部指出，ShinyHunters在2020-21年度因公布60多家公司的大量客戶個資而聲名狼藉。

西雅圖一間法院1月判處法國電腦駭客、ShinyHunters成員哈烏（Sebastien Raoult）徒刑。哈烏承認共謀電信詐騙和加重身分盜竊罪後，被判處3年徒刑，還得支付超過500萬美元賠償金。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130530