一掃COVID-19陰霾 2024航空客運量及營收將創新高

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（中央社杜拜3日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天說，隨著航空業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦，航空公司2024年載客量將達到近50億人次，營收將飆升到近1兆美元（約新台幣32兆元），雙創歷史新高。

國際航空運輸協會也說，預估今年全球航空公司的淨利將達到300億美元，高於先前預估的257億美元。

不過，國際航空運輸協會在杜拜舉行的年度大會上宣布，預估今年總支出也將創下歷史新高，攀升9.4%，來到9360億美元。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）在會上說，在考量先前因COVID-19疫情造成嚴重損失的情況下，預估中的300億美元利潤「是一項了不起的成就」。

他還說：「毫無疑問，航空業對個人和經濟體的雄心和興旺非常重要。加強航空公司的獲利能力和提高財務韌性非常重要。」

COVID-19疫情使航空業陷入危機，機隊停飛及成千上萬人失業。IATA估計2020年至2022年間的損失為1830億美元。

儘管航空業今年重拾榮景、預估的客運量和9960億美元營收雙雙創下新高，但航空業仍存在一些陰霾。

國際航空運輸協會說：「全球航空業的總回報仍低於資本成本。」

由於零件和勞動力短缺，以及包括跑道淹水、森林火災這些與氣候變遷相關的挑戰，航空公司也面臨著成本急劇上升的問題。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130603