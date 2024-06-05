拜登簽署行政命令 限制美墨邊境非法移民大量湧入

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國一名高階行政官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，只要美墨邊境官方入境處每日的非法移民人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請。

綜合法新社與路透社報導，美國官員表示，若每日越過美墨邊境進入美國的非法移民超過2500人，這些限制措施預料將會立即生效，而目前的人數已超過這個門檻。

只有在非法移民人數降至每日1500人以下，才會恢復受理庇護申請。

一名高階官員在電話中告訴記者，新措施將立即生效，但無人陪伴的孩童、面臨嚴重醫療或安全威脅者，以及人口販運的受害者等，不受新措施所限制。

根據這項新發布的措施，被逮到的非法入境移民，申請庇護可能遭拒，還可能被迅速驅逐出境或遣返墨西哥。

法新社報導，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）說：「對拜登而言，美國家庭的安全永遠是第一考量。這也是拜登今天宣布這項具歷史意義的新行政措施的原因，他將禁止越過本國南部邊境的非法移民尋求庇護。」（譯者：洪啟原/核稿：）1130605