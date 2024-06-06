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美韓聯演嚇阻北韓 B-1B轟炸機投射定向攻擊炸彈

2024/6/6 08:59（6/6 09:08 更新）
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圖為B-1B轟炸機同型機。（路透社）
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（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓軍方表示，美國5日派出一架B-1B長程轟炸機飛越朝鮮半島，參與美韓7年來的首場精確導引轟炸演習。

美聯社報導，美韓這場演習應是向北韓展現軍事力量。近來北韓頻頻對南韓做出空飄穢物氣球等挑釁行動，緊張局勢升溫。

根據南韓國防部說法，參與5日聯合演習的除了B-1B轟炸機，還有其他先進的美韓戰鬥機。參與聯演的這架B-1B，是美國今年暫時部署於朝鮮半島上空的第2架美國轟炸機。這次演習意在展現美國對南韓的安全承諾，並加強盟國聯合防禦。

軍方聲明指出，演習期間，美國B-1B在南韓戰鬥機護航下投下聯合定向攻擊炸彈（JDAM），是2017年以來首度有美國轟炸機參與這類轟炸演習。

聲明同時指出，南韓戰鬥機也執行了實彈演習，展現出南韓已做好痛擊北韓挑釁行為的萬全準備。

鑒於B-1B可酬載大量常規武器，北韓先前表示，在朝鮮半島部署這架轟炸機足以證明美方敵意。平壤當局並透過試射飛彈來回應於過去B-1B和其他強大美國飛機飛越南韓的舉措。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130606

#B-1B
#南韓
#美國
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