繼豐田與山葉發動機後 鈴木汽車被日本官方檢查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本國土交通省（簡稱國交省）今天依法派員進入鈴木汽車位於靜岡縣濱松市的總部檢查，是繼豐田汽車、山葉發動機後，因取得量產所需認證時違規而受檢的第3家業者。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，根據鈴木汽車，已停產的1款車種2014年的剎車測試文件中，記載與實測數值相異的數字。

國交省為此根據道路運送車輛法，今天上午派了3名人員前往鈴木汽車總部確認測試數據、公司內部規定、相關業務承辦人員及幹部等人的說法，了解詳情。

報導指出，日本官方連3天派員檢查大型車廠相當罕見。國交省根據道路運送車輛法，6月4日與昨天分別派員檢查豐田汽車與山葉發動機總部。

國交省本月3日宣布，豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）、山葉發動機（Yamaha）、本田（Honda）、鈴木汽車（Suzuki）5間車廠，共38款車種以違規方式取得量產汽機車等所需的「型式指定」認證，並已指示6款尚未停產的車種暫停出貨，直到確認符合國家標準，其中包含豐田汽車3款車種、馬自達2款車種、山葉發動機1款機車。

而這6款車種的生產工廠分布在岩手縣、宮城縣、靜岡縣、廣島縣、山口縣共5個地區，國交省考量若停產時間拉長可能會影響地方經濟，將迅速確認與公布這6款車種的性能與品質等相關測試，若確認沒問題將允許重啟出貨。

豐田等5間車廠表示：「（車輛性能）符合國家標準，繼續使用沒問題。」不過國交省將獨立測試38款車種並判斷是否符合標準，若判斷不符合標準的車款，將考慮召回。

配合國交省的指示，豐田與與馬自達今天起暫停5款車種的產線運作。暫停生產的車種2023年度的產量分別為豐田約13萬輛、馬自達約1萬5000輛。不過其他車種的產線不受影響。

豐田預計暫停宮城縣、岩手縣子公司工廠相關3款車種產線的運作至6月28日。

國交省預計6月完成相關性能測試，並判斷是否向這5間車廠祭出行政處分。不過包含豐田汽車在內的17間汽車與設備製造商仍在持續內部調查。報導指出，若違規的規模擴大，國交省可能無法如期判斷。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130606