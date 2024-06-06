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美國祝賀莫迪執政聯盟勝選 盼合作確保印太自由開放

2024/6/6 16:55
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統拜登今天在社群媒體發文祝賀印度總理莫迪（Narendra Modi）率領的執政聯盟在大選中勝出，華府並期盼與莫迪合作，確保亞洲「自由開放」。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在社群媒體X發文說，「隨著我們開啟蘊含無限發展潛力的共同未來，美印兩國的友誼只會持續成長」。

白宮隨後宣布，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將赴印度新德里，與莫迪政府商談「美國—印度共同的優先事項，包含值得信任的戰略技術夥伴關係」。

另外，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國期盼持續推進「與印度政府的夥伴關係，以促進繁榮與創新、因應氣候危機，並確保印度—太平洋地區自由開放」。

米勒在聲明中稱印度大選是「人類史上規模最大的民主實踐」，並稱讚「印度選民、投票所工作人員、公民社會以及記者」。

美國自1990年代後期以來持續高度重視與印度建立關係，並在中國崛起和伊斯蘭極端主義威脅等關鍵領域中，將印度視為與美國志同道合的民主國家。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130606

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