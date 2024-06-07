拜登兒非法擁槍受審 大嫂作證：槍丟超市垃圾桶

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（中央社德拉瓦州威明頓市6日綜合外電報導）美國總統拜登兒子韓特的大嫂海莉今天作證表示，她曾發現韓特的手槍，由於擔心他日益惡化的毒癮，便把槍給丟了。這番證詞可能強化檢方對於韓特非法擁槍的指控。

韓特（Hunter Biden）這起刑事案件，寫下美國史上首度有現任總統子女接受刑事審判的難堪紀錄。

綜合路透社和美聯社報導，本案陪審員在庭審期間看到海莉（Hallie Biden）將韓特的手槍丟到超市垃圾桶中的監視器畫面，以及海莉表示擔心韓特生命安全的文字訊息。

韓特2018年10月購槍不久後，海莉傳訊息給他說：「韓特，去當地勒戒所接受治療吧，這一切得停止。」海莉曾在丈夫波伊（Beau Biden）2015年腦癌病逝後與韓特短暫交往過。

海莉作證指出，韓特2018年從加州旅行一趟回到德拉瓦州，一直到她丟掉韓特的手槍期間，都沒有看到韓特吸毒。韓特就是在這段期間購槍。

54歲的韓特對3項重罪指控概不認罪，這些指控包括他在購買柯特眼鏡蛇（Colt Cobra）左輪手槍時未依法披露自己使用非法藥物的情況，並在海莉將槍枝拿走前非法持有這把武器11天。

韓特先前表示，司法部屈服於來自共和黨人的政治壓力，還說他被不公平地針對。

拜登今天向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，若韓特遭定罪，他不會予以赦免。被問及是否會接受審判結果並排除赦免可能時，拜登回應「是的」。

德拉瓦州陪審團本週聽取韓特前妻、前女友等證人敘述韓特過去大量吸毒的相關證詞；韓特已公開承認曾經吸毒。

檢察官今天並沒有結束陳述，並表示打算在明天傳喚兩名證人。韓特的律師表示，他最晚可以在10日結束陳述。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130607