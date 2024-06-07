美5月非農就業新增27.2萬人遠超預期 失業率升至4%

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，全美5月非農就業人數遠高於市場預期，失業率也較上月升高，顯示勞動市場降溫之路依然顛簸。

法新社報導，美國5月非農就業人數新增27萬2000人，遠高於4月修正後的16萬5000人，和市場觀察網站Briefing.com訪調分析家預估的18萬5000人。

同時，5月失業率從4月的3.9%升高至4%，為2022年1月以來首次達到這個水準。

美國勞工部也表示，5月時薪增幅月增0.4%，與去年同期相比則增加4.1%。

勞動市場熱絡使消費者即使面對利率升高的環境，仍能繼續消費，從而提振美國經濟。但隨著家庭儲蓄減少、企業與個人的借款成本升更高，這個情況可能改變。

美國聯準會（Fed）決策官員正在觀察經濟降溫的跡象。分析家預估，若經濟放緩比預期來得快，他們可能就會採取行動。

聯準會預計於當地時間6月11日至12日舉行利率決策會議。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130607