22中國人涉跨國網路詐騙 在尚比亞被判7至11年徒刑

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（中央社尚比亞首都路沙卡7日綜合外電報導）22位中國公民因對尚比亞人及新加坡、秘魯與阿拉伯聯合大公國等國民眾進行網路詐騙等網路犯罪，今天遭到尚比亞法院分別判處7至11年不等徒刑。

美聯社報導，這22名中國公民在尚比亞被控做出電腦相關虛假陳述、進行身分詐騙及非法營運網絡或服務，並已於5日認罪。尚比亞首都路沙卡（Lusaka）的治安法庭（Magistrates Court）分別判處他們7至11年不等徒刑，以及1500至3000美元（約新台幣4萬8600元至9萬7200元）不等罰款。

這22位中國人屬於一個77人團體，其中大部分為尚比亞人。這77人於4月遭到逮捕，警方稱他們的團體是一個「精細複雜的網路詐騙集團」。

尚比亞緝毒委員會主席班達（Nason Banda）表示，由於當局注意到網路相關詐欺案件激增，以及許多民眾抱怨自己的手機或銀行帳戶無故損失金錢，因此展開調查。

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尚比亞的緝毒委員會官員、警方、移民部門及反恐單位4月突襲搜索一家位於路沙卡高級郊區的中國公司，並逮捕前述77人，包括今天被判刑的22名中國人。當局還在行動中起獲1萬3000多張尚比亞及外國手機SIM卡、2把槍枝及78發彈藥。

根據班達當時說法，這家名為「金頂支援服務」（Golden Top Support Services）的中企雇用「缺乏戒心」的尚比亞人，年齡介於20至25歲，讓他們使用SIM卡「在WhatsApp、Telegram、聊天室及其他各種平台上，按照腳本在談話中欺騙缺乏戒心的手機用戶」。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130608