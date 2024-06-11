反對中資公司蘇門答臘採礦 印尼民眾赴中國使館抗議

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）北蘇門答臘數十名居民擔心中資公司採礦可能影響農民生計，今天在中國駐印尼大使館前抗議，要求取消開發計畫。他們帶著農作物演行動劇，戴上中國國家主席習近平和印尼總統佐科威的面具表示抗議。

來自北蘇門答臘省代里縣（Dairi Regency）的數十名居民和非政府組織彩虹慈愛基金會（Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, YDPK）今天中午到雅加達南區中國駐印尼大使館前示威抗議，他們高舉布條，揮舞旗幟，居民帶著農作物演出行動劇，諷刺中資公司在當地採礦將影響農民生計。

穿著傳統服飾的代里縣居民芮妮（Rainim Purba）告訴中央社，她今天到中國大使館是想讓中國和印尼政府知道，他們對中國企業向印尼達瑞礦業公司（Dairi Prima Mineral）提供貸款支持採礦計畫，感到相當失望。

芮妮和其他居民擔憂，採礦對環境將造成巨大破壞，且可能污染水源影響農業，對居民的日常生活造成很大衝擊，呼籲「中國和印尼政府停止支持這項採礦計畫」。

她說：「我們好幾個世代都住在代里縣，我們擔心採礦會威脅到我們的生活、我們的農田，這就是為何今天要來這裡發聲，對（中國駐印尼）大使發聲，以及讓在印尼的中國人知道我們的焦慮。」

抗議民眾在中國大使館前，戴上習近平和佐科威（Joko Widodo）、印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）和總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）的面具表達抗議。

彩虹慈愛基金會發言人莫妮卡（Monica Siregar）說，當地自然災害頻傳，不適合採礦，有許多專家研究指出當地不應採礦，「因此若礦場開始營運，等於是場大災難」。

她說，當地居民針對政府頒發開發許可提出控告，並將此案提交到最高法院。

YDPK引述中國有色金屬建設公司的官方公告指出，印尼達瑞礦業公司在4月27日獲得母公司中國有色金屬建設的擔保，獲得2.45億美元的貸款。

莫妮卡批評，儘管已有大量證據顯示，這項採礦計畫將對人民造成傷害，印尼政府和中資公司仍持續推進這項計畫。她要求中國政府必須對這項開發計畫的融資貸款做出回應，並要求停止當地的採礦計畫。

抗議民眾在演出行動劇後，試圖要將相關訴求文件交給中國大使館的人員未果，數度與警衛爆發口角。

美國之音（VOA）曾報導，印尼達瑞礦業公司的51%股份來自中國企業「中國有色礦業集團」旗下的「中國有色金屬建設股份有限公司」、49%股權來自印尼煤礦巨擘「Bumi資源」（Bumi Resources）的子公司「Bumi資源礦物公司」（Bumi Resources Minerals）。（編輯：郭中翰）1130611

抗議民眾在中國駐印尼大使館前，戴上中國國家主席習近平（左1）和印尼總統佐科威（Joko Widodo，中）、海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan，右2）和總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto，左2）的面具表達抗議。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月11日

印尼抗議民眾在演出行動劇後，試圖要將相關訴求文件交給中國駐印尼大使館的人員未果，而數度與警衛爆發口角。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月11日

來自北蘇門答臘省代里縣的居民穿著傳統服飾在中國駐印尼大使館前抗議，反對中資公司在當地的採礦計畫。（YDPK提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年6月11日