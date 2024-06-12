歐洲每年270萬人死亡 世衛歸咎菸草等四大產業

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（中央社哥本哈根11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天將歐洲每年270萬人的死亡，歸因於菸草、過度加工食品（UPF）、化石燃料和酒精四大產業，同時指責這些產業阻礙了可能損及其利潤的公共政策。

法新社報導，世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在一份聲明中表示，這「四個產業每天在我們地區造成至少7000人死亡」。克魯格所指的地區包括中亞在內，共計53個國家。

世衛在報告中指出，這些產業合併為少數跨國公司，「使它們能在其經營的政治與法律環境中操弄大權，阻礙可能影響其獲利的公共利益規定」。

報告指出，這些產業使用的策略包括透過具針對性的行銷手法剝削弱勢群體、誤導消費者，以及對其產品優點或環境認證作出不實宣傳。

報告補充說，「這些策略威脅到上個世紀對於公共衛生努力的成果，阻止各國實現其健康目標。」

世衛表示，產業遊說阻礙了解決心血管、癌症和糖尿病等非傳染性疾病的努力。

世衛指出，歐洲近60%的成年人和1/3的兒童超重或肥胖。

2017年的最新數據顯示，歐洲1/5的心血管疾病和癌症死亡，肇因於不健康的飲食習慣。

世衛籲請各國實施更嚴格的規定，對不健康產品的行銷、壟斷和遊說進行反擊。

克魯格表示，「人必須總是置於利潤之前。」

這份報告名為「世界衛生組織歐洲區非傳染性疾病的商業決定因素」，可在世衛官網查閱。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130612