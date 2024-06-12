加薩戰爭陰影籠罩下 逾百萬穆斯林將赴麥加朝覲

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（中央社沙烏地阿拉伯聖城麥加12日綜合外電報導）在加薩（Gaza）戰爭的陰影下，今年將有逾百萬穆斯林湧向沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）進行朝覲。

法新社報導，麥加朝覲是全球規模最大的宗教聚會之一，14日將正式展開，沙國官員正努力將焦點放在朝聖者身上。

朝覲和復朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上週警告，對「任何政治活動」採取零容忍態度。

朝覲是支撐伊斯蘭信仰的5大基礎之一，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少要朝覲一次。截至6日，已有約120萬穆斯林從國外抵達沙國參加朝覲。

去年有超過180萬人完成持續數天的朝覲儀式。根據官方統計，約有90%朝聖者來自海外，主要是阿拉伯世界其他地方和亞洲。

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英國伯明罕大學（University of Birmingham）的沙烏地政治專家卡林（Umer Karim）表示，以色列在加薩對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）發起嚴厲軍事行動，「在更廣泛的穆斯林世界引發眾怒」，使今年的朝覲活動變成對沙國領導人的「考驗」。

他說，前來朝聖的個人或團體勢必會發動抗議，一旦發生情勢就會每況愈下，因此，對沙國統治者來說，朝覲不僅是威望問題，也是對其治理能力的考驗。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130612