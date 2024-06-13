本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

俄羅斯間諜搞破壞 北約將嚴厲因應

2024/6/13 20:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯賽爾13日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約成員國將對俄羅斯間諜採取更嚴厲的行動，以因應蓄意破壞和網路攻擊等莫斯科「敵對活動」。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體記者：「我們已看到一些蓄意破壞、縱火、網攻和散布假消息的案例」，數週以來，此類事件顯著增加。

史托騰柏格說，今天稍晚在布魯塞爾登場、為期2天的北約防長會議將討論如何應對「俄羅斯針對北約盟國的敵對活動」，包括保護關鍵的海上和網路基礎設施，以及「針對聯盟內部俄羅斯情報人員實施更嚴格的限制」。

法新社報導，西方多國政府已就俄羅斯在歐洲北約領土上日益頻繁的混合行動提出警告。

波蘭上月說，在逮捕數名涉嫌策劃破壞行動的莫斯科安全部門人員後，將開始限制俄國外交人員的行動。

捷克、愛沙尼亞、德國、拉脫維亞、立陶宛和英國當局最近也針對一些人展開調查，並指控他們涉嫌參與俄羅斯的「敵對」活動。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130613

史托騰柏格
北約秘書長：沒有對烏克蘭派兵計畫軍援烏克蘭 北約秘書長促盟邦每年至少挹注1.4兆
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北約擬加碼力挺烏克蘭 匈牙利同意不予阻擋
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：