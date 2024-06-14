蘋果遭提集體訴訟 挨轟男女同工不同酬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社古柏迪諾13日綜合外電報導）美國科技巨頭蘋果公司（Apple）今天面臨一項擬議的集體訴訟，訴訟內容指控蘋果向加州1萬2000多名女性員工支付的工資低於類似職位的男性員工。

路透社報導，兩名在蘋果工作逾10年的女性員工在舊金山州立法院提出這起訴訟，訴狀稱蘋果在工程、行銷和AppleCare部門系統性地支付女性員工過低薪酬。

根據訴狀內容，蘋果以員工先前工作的薪資或他們的「期望薪資」來決定員工起薪，這導致女性的工資較低。訴狀還說，蘋果用來設定加薪和獎金的績效評估系統對女性存在偏見。

總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司透過聲明表示，公司致力於包容性和薪酬平等。

蘋果表示：「蘋果自2017年起實現並維持性別支薪平等，我們每年都和獨立第三方專家合作檢視每位團隊成員的總薪酬，並在有必要時做出調整，以確保我們維持支薪平等。」

原告委任律師塞凡提斯（Eve Cervantez）表示，蘋果的做法延續並擴大了現有的性別薪資差距。

塞凡提斯透過聲明表示：「對蘋果的女性員工來說，這是一個雙輸的局面。」

原告由集體訴訟律師事務所Outten & Golden、Cohen Milstein Sellers & Toll和Altshuler Berzon代表。這幾間事務所過去曾在其他性別偏見案件中促成大規模和解，包括去年以2億1500萬美元與高盛（Goldman Sachs）達成和解，以及2022年以1億7500萬美元與Sterling Jewelers達成和解。這些公司都否認有不當行為。

加州從2018年起禁止雇主詢問求職者過去的薪資紀錄，目的是要消除基於性別和種族的薪資差距。

然而根據今天的訴狀，蘋果卻以求職者的期望薪資來設定薪酬。但訴狀指出，由於多數員工提供的期望薪資會比前一份工作的薪資略高，這樣的做法同樣會導致薪資差距長期存在。

原告聲稱，蘋果也以更高薪水獎勵那些被視為具有「才能」的員工，卻將「才能」的美稱不成比例地賦予男性。

訴狀指控蘋果違反加州同工同酬法（Equal Pay Act），這項法律禁止在給薪方面性別歧視，加州州法也禁止工作場所存在性別偏見和不公平的商業行為。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130614