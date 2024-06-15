川普78歲生日 粉絲團佛州辦慶生會共和黨議員力挺

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（中央社佛州西棕櫚灘14日綜合外電報導）美國前總統川普今天歡慶78歲生日，自家共和黨國會議員在佛羅里達州一場替他舉辦的生日派對上一一上台讚揚，滔滔不絕談論他可望重返白宮大位。

美聯社報導，川普（Donald Trump）粉絲團「47俱樂部」（Club 47）的成員今晚在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）一座會議中心聆聽川普現身談話，佛州共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）先暖場。粉絲團名稱是要力挺川普成為美國第47位總統。

川普上台前，主辦單位推出一個多層蛋糕，觀眾則將紅色和藍色氣球向上拋。蛋糕每層有不同圖案，包括「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）主題棒球帽和47俱樂部標誌、一面美國國旗、川普打高爾夫球、數個仿白宮橢圓形辦公室（Oval Office）裝飾的金色相框，以及川普和共和黨的標誌等。

川普開始演說前，現場群眾齊唱生日快樂歌，並高呼：「美國！美國！」

47俱樂部會長史諾登（Larry Snowden）表示，這場在川普第二故鄉佛州舉行的活動，5000張每張約35美元（約新台幣1132元）的門票全數售罄，距離舞台較近位置的票價則為60美元。

當地西語裔活躍挺川人士馬多納多（Lydia Maldonado）表示，她經常參加47俱樂部的活動，但與川普在全美各地的任何集會或造勢活動相比，今天的慶生會獨一無二，她很高興能參加。

馬多納多說：「舉辦這場活動的目的，主要是讓他知道這裡的人有多愛他、多支持他。」（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1130615