專家：美部署新長程空對空飛彈 改變南海戰力平衡

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（中央社新加坡14日綜合外電報導）美國海軍7月正式承認在印太地區部署射程達400公里的最新極長程空對空飛彈AIM-174B，是為加強聚焦在區域戰力投射的一環。專家指出，這可消除中國的空中可打擊範圍優勢。

路透社報導，AIM-174B是從原本已有的雷神公司（Raytheon）標準6型（SM-6）地對空飛彈研發而來，如今是美國歷來部署過最長程的同類飛彈。

報導指出，AIM-174B具有3項關鍵優勢，包括射程是美國次佳選項、先進中程空對空飛彈（AMRAAM）AIM-120的數倍，不需要設立新產線，以及可與至少一盟邦的戰機相容，也就是澳洲。

然而最重要的是，AIM-174B射程大於中國解放軍的空對空飛彈霹靂-15（PL-15），這使得美軍戰機能讓航艦免於威脅的範圍更廣，並能安全打擊「價值高的」中國目標，例如指管飛機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，如此一來「美國可確保其航艦群這類重要資產的安全，並對解放軍目標發動長程打擊」。

過去西方要做到這點並不容易。美國戰機原本可攜的標準長程飛彈AIM-120，最大射程只有約150公里，代表戰機必須飛到更深入競爭範圍的地方，也讓航艦暴露在更大的反艦攻擊危險下。

美國海軍若要回應從印尼東北部延伸到日本本土的所謂第一島鏈內發生的任何類型南海衝突，其操作位置距離對手中國將只有短短幾百公里；若是要在中國入侵台灣時予以支援，距離還要更近。

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但揭仲指出，AIM-174B改變了這樣的方程式，它讓解放軍的獵航艦戰機無法打擊到目標，甚至使中國軍機要攻擊台灣時面臨危險，而這也讓美國介入區域重大衝突的可能性提高。

一位因事涉敏感而要求匿名的資深美國國防技術分析師表示，AIM-174B促成的大事是讓美國在衝突時能在南海「稍微更推進一些」，而「這將使得中國有可能改變其行為，因為它（AIM-174B）會讓大型、緩慢且不靈活的戰機持續面臨更大風險」。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130815