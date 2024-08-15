颱風安比逼近日本 數百航班取消新幹線將受影響
2024/8/15 12:48
（中央社東京15日綜合外電報導）今年第7號颱風安比明天恐直撲日本關東等地區，東海道新幹線東京站至名古屋站區間的雙向列車明天停駛，其他條新幹線的部分列車也因為颱風關係將停駛，另有數百航班取消。
日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司指出，除了東京站至名古屋站區間明天預防性停駛之外，往來名古屋站與新大阪站區間的「希望號」（NOZOMI）列車、「光號」（HIKARI）列車明天全天停駛。
同樣行駛於名古屋站與新大阪站區間但各站皆停的「回聲號」（KODAMA）列車，明天每小時雙向各有約2班列車運行，且「綠色車廂」（相當於台灣高鐵商務艙）以外的座位均為自由座。
日本經濟新聞報導，JR東日本公司今天宣布，東北新幹線、上越新幹線、山形新幹線的部分列車，明天上午11時左右起至末班車將預防性停駛。
預防性停駛的區間包含東北新幹線東京站至新青森站、上越新幹線東京站至新潟站、山形新幹線東京站至山形站等。
北陸新幹線、秋田新幹線的列車也可能因為天氣狀況誤點或停駛。
除了鐵路，空中交通也受到影響。日本放送協會（NHK）報導，全日空（ANA）已取消明天在羽田機場及成田機場起降的280個航班；日本航空（Japan Airlines）也宣布取消羽田機場及成田機場起降的217個航班，其中包含日本國內線與國際線航班。
這兩家航空公司呼籲旅客透過官網確認最新航班資訊。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130815
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