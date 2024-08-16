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颱風安比影響日本 迪士尼樂園將暫時休園

2024/8/16 13:30
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（中央社東京16日綜合外電報導）受到今年第7號颱風安比影響，日本部分地區物流配送將延遲之外，位於千葉縣浦安市的「東京迪士尼樂園」與「東京迪士尼海洋」今天下午3時後將休園，但明天預計正常營業。

日本放送協會（NHK）報導，除了遊樂園之外，北海道、東北地區、關東甲信、北陸、東海地區等地的物流配送，也預計出現延宕。

「雅瑪多運輸」今天下午1時至晚間9時，將停止茨城縣與千葉縣局部地區的收件與送貨。空運與船運方面也預計出現延宕，今天至明天北海道、東北地區、關東甲信越地區、東海地區、沖繩縣之間的送貨時間，也預計會延遲。

另外一間物流公司「佐川急便公司」也決定將暫停在茨城縣與千葉縣局部地區收貨與送貨。

「日本郵便公司」（Japan Post）今天將停止千葉縣全境的郵件收發、貨物收件與配送。另外，由於羽田機場今天起降的班機取消，北海道、東北地區、關東地區、東海地區等區域今天至明天的郵件等，部分送件時間預料將會延宕。

此外，日本連鎖便利商店羅森（LAWSON）、全家便利商店、7-11便利商店，部分分店也將暫停營業。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130816

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