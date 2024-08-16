澳洲外長：中國將肩負更大責任 應循規則解決爭端

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨16日專電）第8次「澳中高階對話」今天舉行。澳洲外交部長黃英賢指出，中國期待在國際事務中發揮更大的作用，同時將肩負更大的責任，以確保在出現爭端時，能根據規則並透過對話來解決。

不含政府部會首長的澳中高階對話（Australia-China High Level Dialogue）自2014年起，每年舉行一次，作為雙方討論關注議題的平台。但該對話在2020年後停辦，2023年才在北京恢復。

本次對話於澳洲阿得雷德（Adelaide）舉行，由澳中基金會（NFACR）與中國人民外交學會聯合主辦。中國代表團由中國人民外交學會會長王超領隊。

黃英賢（Penny Wong）今天到場致詞。根據澳洲外交部公布致詞內容，她表示，舉辦此次對話是邁向穩定澳中關係的一步。

黃英賢指出，澳中關係不是「重置」，也不是回到過去，「正如中國諺語所說，我們正『摸著石頭過河』」。

她表示，澳、中兩國在可以合作的地方合作，在分歧的地方保持不同意見，並根據國家利益交流。

黃英賢說，對話有助於更理解彼此的觀點，並確保雙方關係不僅僅被分歧所定義。討論人權、外來干預、領事案件，如澳籍華裔作家楊恆均案，以及貿易障礙等議題對澳洲至關重要。

楊恆均是在中國出生的澳洲公民，他是一位支持民主的知名部落客。2019年1月，楊恆均在妻子陪同下到中國時遭扣留調查，他被控從事間諜活動，今年2月被判死刑，緩期兩年執行。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃英賢指出，穩定的澳中關係符合澳洲利益，也有利於整個地區的和平穩定。「作為世界第二大經濟體，中國期待在國際事務中發揮更大的作用，隨之而來是肩負更大的責任，以確保在出現爭端時，能根據規則並透過對話來解決。」

澳中關係逐漸回溫。隨著中國外交部長王毅及中國國務院總理李強今年分別訪問澳洲，中國逐步解除對澳洲葡萄酒、大麥等商品的貿易壁壘。不過，李強6月訪澳後，中國對澳洲龍蝦的進口禁令尚未如預期解除。（編輯：陳妍君）1130816