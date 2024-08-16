本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際

澳洲外長：中國將肩負更大責任 應循規則解決爭端

2024/8/16 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨16日專電）第8次「澳中高階對話」今天舉行。澳洲外交部長黃英賢指出，中國期待在國際事務中發揮更大的作用，同時將肩負更大的責任，以確保在出現爭端時，能根據規則並透過對話來解決。

不含政府部會首長的澳中高階對話（Australia-China High Level Dialogue）自2014年起，每年舉行一次，作為雙方討論關注議題的平台。但該對話在2020年後停辦，2023年才在北京恢復。

本次對話於澳洲阿得雷德（Adelaide）舉行，由澳中基金會（NFACR）與中國人民外交學會聯合主辦。中國代表團由中國人民外交學會會長王超領隊。

黃英賢（Penny Wong）今天到場致詞。根據澳洲外交部公布致詞內容，她表示，舉辦此次對話是邁向穩定澳中關係的一步。

黃英賢指出，澳中關係不是「重置」，也不是回到過去，「正如中國諺語所說，我們正『摸著石頭過河』」。

她表示，澳、中兩國在可以合作的地方合作，在分歧的地方保持不同意見，並根據國家利益交流。

黃英賢說，對話有助於更理解彼此的觀點，並確保雙方關係不僅僅被分歧所定義。討論人權、外來干預、領事案件，如澳籍華裔作家楊恆均案，以及貿易障礙等議題對澳洲至關重要。

楊恆均是在中國出生的澳洲公民，他是一位支持民主的知名部落客。2019年1月，楊恆均在妻子陪同下到中國時遭扣留調查，他被控從事間諜活動，今年2月被判死刑，緩期兩年執行。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃英賢指出，穩定的澳中關係符合澳洲利益，也有利於整個地區的和平穩定。「作為世界第二大經濟體，中國期待在國際事務中發揮更大的作用，隨之而來是肩負更大的責任，以確保在出現爭端時，能根據規則並透過對話來解決。」

澳中關係逐漸回溫。隨著中國外交部長王毅及中國國務院總理李強今年分別訪問澳洲，中國逐步解除對澳洲葡萄酒、大麥等商品的貿易壁壘。不過，李強6月訪澳後，中國對澳洲龍蝦的進口禁令尚未如預期解除。（編輯：陳妍君）1130816

#中國
#王毅
#李強
#黃英賢
#王超
#楊恆均
#澳洲
黃英賢
美與多國密集重申台海和平 外交部：展現國際共識美澳軍事合作升級 強化印太威懾
楊恆均
楊恆均被判死緩 支持者稱北京高級法院維持判決雪梨燭光悼念六四35週年 繞行中國領事館抗議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：