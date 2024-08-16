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菲律賓外長：台海局勢相當重要 盼各方和平解決爭議

2024/8/16 21:03（8/16 22:18 更新）
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菲律賓外交部長馬納羅16日在馬尼拉出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的論壇，答問時稱台灣海峽局勢對菲律賓相當重要，盼相關各方能以和平方式解決爭議。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月16日
菲律賓外交部長馬納羅16日在馬尼拉出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的論壇，答問時稱台灣海峽局勢對菲律賓相當重要，盼相關各方能以和平方式解決爭議。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月16日
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（中央社記者林行健、實習記者黃育靜馬尼拉16日專電）菲律賓外交部長馬納羅今天說，菲律賓與美國、日本等舉行高層安全對話時曾談及台灣。他並說，台海局勢對菲律賓相當重要，盼各方能以和平方式解決爭議。

馬納羅（Enrique Manalo）今天下午出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的論壇。中央社記者提問，菲律賓近期與美國、日本等國舉行2+2部長級對話或其他高層會議時，是否有討論台灣海峽局勢。

馬納羅答覆，菲律賓在與這些國家的2+2對話上「有提及」台灣海峽，但未深入討論。

2+2是指盟國之間外交部長與國防部長的對話。

馬納羅並稱，台灣海峽局勢對菲律賓來說「當然非常重要」，菲律賓盼相關各方能以和平方式解決爭議。

他說：「我們有超過10萬名菲律賓人在台灣生活和工作，當然這（護僑）是我們的首要考量，很肯定地，我們相信以和平方式解決任何議題的重要性。」

另一方面，今年6月，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙上的一艘擱淺老舊軍艦，事件造成菲國軍人受傷，外界關注中方此舉是否足以觸發菲美「共同防禦條約」（MDT）。

對此，馬納羅表示，這並不是簡單的案例，觸發MDT需要經過一定的程序，事實上MDT的條文詳述觸發條件，菲美雙方也就此做過闡釋性的對話。

雖然馬納羅並未直接答覆MDT觸發條件的提問，但他強調，「很明顯地，美國與菲律賓仍致力於MDT」，並補充，除了MDT之外，菲美雙方也在其他領域推動合作。

他在論壇上表示，南海對許多國家來說是一個安全挑戰，也因此遵守國際法及以法治為基礎的秩序相當重要，而菲律賓將繼續致力於依據法治與透過和平與外交舉措，解決南海的所有問題或爭端。（編輯：張芷瑄）1130816

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