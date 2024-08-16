菲律賓華人中元普渡 馬尼拉佛寺誦經儀式祈福

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（中央社實習記者黃育靜馬尼拉16日專電）這個週末適逢中元節，菲律賓華人陸續展開中元普渡儀式，祈求平安。馬尼拉信願寺從14日起，連續數日舉行法會，吸引當地華人參與誦經祈福儀式。

受閩南文化影響，馬尼拉華人重視傳統節日之一的中元節。當地華人清早赴廟宇上香、供奉花果。信願寺、佛光山等馬尼拉當地佛寺也舉行誦經儀式，吸引信眾參與。

為了響應環保，馬尼拉廟宇取消焚燒金紙，但民間仍然維持此習俗。

信願寺自14日起，進行為期7天的中元普渡法會。主持儀式的法渡法師說，法會典故來自梁武帝為過世的皇后進行祈福儀式，因此佛教信仰下舉行的中元普渡法會，多稱作梁皇寶懺法會，象徵為逝去親屬祈福的精神。

法渡法師表示，法會儀式對菲律賓華僑而言，不僅是延續華人傳統，也具有展現孝道精神與紀念祖先的意義。

建於1936年的信願寺，位在菲律賓馬尼拉華人區，也是全世界歷史最悠久的華人區，是當地華僑的信仰中心之一。信願寺與台灣有所淵源，多位住持曾前往台灣進行交流，信願寺幾位資深法師也與星雲法師熟識。

菲律賓主要信仰為天主教，但國內華人族群眾多，讓部分菲律賓人知道農曆七月是華人俗稱的「鬼月」；菲律賓當地媒體也有「鬼月」期間習俗與禁忌的相關報導。（編輯：張芷瑄）1130816

信眾14日向信願寺地藏菩薩供奉花果，祈求中元節平安。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月16日