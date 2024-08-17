颱風安比過境日本新幹線復駛 76空中航班仍被取消

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本陸空交通昨天受到今年第7號颱風安比過境大受影響，儘管各新幹線已從今天首班車起恢復正常行駛，但東京羽田機場起降的76個航班仍被取消，預估影響旅客數約1萬人。

日本氣象廳今天上午9時45分發布颱風資訊顯示，安比上午9時中心位置在日本福島縣磐城市東方約280公里海面上，正以每小時20公里速度朝東北東移動，中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。

根據目前預測，安比接下來將持續朝東北東移動，8月19日將減弱為溫帶低氣壓。

日本放送協會（NHK）報導，安比昨天接近關東地方與伊豆群島，在關東及東北地方造成零星災情，而以福島縣為主的地區一直到今天清晨雨勢增強，二本松市截至今天上午9時止的24小時降雨量高達141.5毫米，相當於當地往年8月一整個月雨量。

因此，福島縣轄內部分地區的地層受到大雨影響已出現鬆動。

在陸上交通部分，昨天停駛東京站到名古屋站區間的東海道新幹線，由於JR東海公司已結束設備檢查確認安全無虞，從今天上午首班車恢復全線正常行駛。

原本停駛的千葉縣內JR地方線路，也在今天上午10時過後前全數恢復列車行駛，各家私人鐵道公司也決定將陸續復駛。

海上交通的部分，連接千葉縣富津市金谷與神奈川縣橫須賀市久里濱的東京灣渡輪，雖然今天從首班船開始依舊停航，但預定將從上午10時20分開始恢復雙向航行。

不過，空中交通部分仍受影響，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空公司（Japan Airlines）今天總計取消68個國內線航班。

富士新聞網報導，安比影響期間正值日本盂蘭盆節收假高峰，陸空交通因此出現擁擠人潮。今天包括國內線及國際線在內，全日空及日航共取消東京羽田機場起降的76個航班，影響旅客數約1萬人。

在新幹線方面，要前往東京的東海道新幹線上行線今天上午幾乎客滿，下午空位也在減少；東北新幹線與山陽新幹線等已從今天首班車開始正常行駛。（譯者：黃名璽）1130817