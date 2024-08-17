印度實習女醫在院內疑遭性侵殺害 醫師全國罷工提5訴求保障安全
2024/8/17 16:56（8/17 17:15 更新）
（中央社記者李晉緯新德里17日專電）一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全國性罷工，還提出5點訴求要求保障安全。
這起駭人聽聞的事件發生在公立的RG Kar醫院，事發一周後，印度醫學會（Indian Medical Association, IMA）宣布今天上午6時起，在全國暫停非緊急性醫療服務24小時。
在各地陸續出現抗議活動之際，有民眾闖進RG Kar醫院大肆破壞，還有人因此遭逮捕、拘留，印度醫學會也對這樣的行為予以譴責。
印度醫學會在聲明中指出，所有的基礎醫療服務仍會進行，傷患仍將獲得處置，但這次罷工將是全國性的。
聲明中提到，RG Kar醫院爆發的事件，凸顯了兩個方面的醫院暴力，一個是女性欠缺安全環境造成的野蠻犯罪，另一個是缺乏有組織的安全規範引發的流氓行為。
聲明補充道：「犯罪和破壞行為震驚全國，此刻，醫界和全國都是受害者。」
印度新德里電視台（NDTV）指，印度醫學會並提出5項訴求，希望能保障安全。這些訴求包括：制定重大政策解決針對醫師和醫院的暴力行為、將醫院定為安全管制區、徹底改善住院醫師的工作和生活條件、對這次事件進行徹底調查並嚴懲犯罪者、給受害者家屬適當且有尊嚴的賠償。（編輯：陳承功）1130817
影片來源：FRANCE 24 English
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