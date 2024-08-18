本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

土耳其港市伊茲米爾大火延燒 900居民疏散

2024/8/18 14:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊茲米爾17日綜合外電報導）法新社報導，土耳其愛琴海城市伊茲米爾（Izmir）猛烈森林大火，讓消防人員連續第3天疲於奔命。前一天，附近村莊的數百名居民才因為大火而被迫撤離。

消防隊員表示，3天以來，他們已擊退部分威脅港市伊茲米爾的火勢，但附近森林仍在燃燒。

在北部郊區奧內科伊（Ornekkoy），法新社記者目睹工業區內多棟建築物與幾部車輛被燒焦，灰煙直竄天際；周圍山丘過去擁有的一片松林如今也焚毀了。

這座土耳其人口第3大城市空氣中瀰漫著煙味。土國其他城市的消防員和軍隊都已出動馳援。

伊茲米爾消防員埃羅爾（Arjin Erol）表示：「每個人都在拼命打火。我已經工作了36小時。可以說火勢已控制了一部分。」

自15日竄出火苗後，大火在時速50公里的風速助長下，很快地蔓延到住宅區。

土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，昨天晚間，伊茲米爾5個受影響地區的900名居民已被疏散。

土耳其衛生部表示，大火燒毀了16棟建築物，有78人受影響，其中29人住院治療。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130818

#土耳其衛生部
#土耳其
#內政部長
#森林大火
#法新社
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：