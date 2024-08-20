日本記名西瓜卡與PASMO 9/1起恢復販售

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）受晶片短缺影響，交通系IC卡Suica（俗稱西瓜卡）與PASMO去年開始暫停新卡販售，目前因晶片可確保有一定的數量，綁定個人資訊的記名西瓜卡與PASMO將於9月1日起恢復販售。

日本放送協會（NHK）報導，由JR東日本公司、首都圈的私鐵公司等組成的PASMO協議會等今天表示，記名Suica（俗稱西瓜卡）與PASMO於下個月1日恢復販售。

記名卡因記載個人資訊，如果遺失，有可能重新發行卡片；不記名卡沒綁個資，若是遺失，就無法重新發行。

受全球性晶片短缺影響，IC晶片不足，JR東日本公司發行的交通IC卡西瓜卡去年8月暫停販售記名卡片；私鐵系列的交通系IC卡PASMO則在去年6月8日與8月2日將不記名及記名卡片分別暫停銷售。目前因製卡所需的晶片能確保一定數量，因此記名西瓜卡和PASMO恢復販售。

此外，去年8月以後，訪日外國客使用的Welcome Suica（歡迎西瓜卡）僅能在東京羽田機場及成田國際機場等地購買，今後恢復可在東京車站、東京的澀谷車站等購買。

不記名西瓜卡與PASMO，因晶片仍不充足，持續暫停販售，何時恢復販售還有待商榷。（編輯：張芷瑄）1130820