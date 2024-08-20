俄媒：烏無人機襲油庫引發大火 延燒至其他儲油槽

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述地方當局報導，烏克蘭無人機18日攻擊俄國南部羅斯托夫州（Rostov）一間大型柴油倉庫後引發大火，火勢正持續蔓延，並吞噬更多儲油槽。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國地方行政首長戈爾尼奇（Valery Gornich）的說法報導，羅斯托夫州普羅列塔爾斯克（Proletarsk）油庫的74個儲油槽中，約有20個已起火燃燒。

戈爾尼奇告訴俄羅斯官媒塔斯社（TASS），超過500名消防人員正設法滅火。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）昨天在通訊軟體Telegram上表示，有41名消防員因傷送醫，其中5人被送往急診室。

與俄國執法部門關係密切的Telegram頻道Baza今天指出，火勢蔓延範圍現已超過1萬平方公尺，預計將持續延燒數日。

烏克蘭經常表示，攻擊俄國油庫旨在報復俄軍對烏國能源基礎設施的襲擊；莫斯科當局則稱，烏國無人機攻擊其儲油設施是「恐怖主義行動」。（譯者：洪培英/核稿：施施）1130820