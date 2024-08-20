本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台海戰爭桌遊反映台灣內部分歧 朱宥勳試玩：很好的政治攻防教材
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄媒：烏無人機襲油庫引發大火 延燒至其他儲油槽

2024/8/20 21:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述地方當局報導，烏克蘭無人機18日攻擊俄國南部羅斯托夫州（Rostov）一間大型柴油倉庫後引發大火，火勢正持續蔓延，並吞噬更多儲油槽。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國地方行政首長戈爾尼奇（Valery Gornich）的說法報導，羅斯托夫州普羅列塔爾斯克（Proletarsk）油庫的74個儲油槽中，約有20個已起火燃燒。

戈爾尼奇告訴俄羅斯官媒塔斯社（TASS），超過500名消防人員正設法滅火。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）昨天在通訊軟體Telegram上表示，有41名消防員因傷送醫，其中5人被送往急診室。

與俄國執法部門關係密切的Telegram頻道Baza今天指出，火勢蔓延範圍現已超過1萬平方公尺，預計將持續延燒數日。

烏克蘭經常表示，攻擊俄國油庫旨在報復俄軍對烏國能源基礎設施的襲擊；莫斯科當局則稱，烏國無人機攻擊其儲油設施是「恐怖主義行動」。（譯者：洪培英/核稿：施施）1130820

戈盧別夫
稱第3座橋與儲油設施受損 俄國：不會與烏克蘭對話
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
遭烏軍奇襲 19歲俄羅斯戰俘曝義務役戰場悲歌
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：