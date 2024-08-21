歐盟擬對電動車加稅 中國機電商會籲「平衡解決」

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（中央社台北21日電）歐盟執委會對中國電動汽車反補貼調查提出最終決定草案，擬加徵最高36.3%的最終反補貼關稅。代表中國車廠與歐方協商並提出抗辯的中國機電商會今天表示堅決反對，並呼籲歐盟執委會與中方達成「平衡解決方案」。

中國機電產品進出口商會21日發布聲明稱，關於歐盟執委會20日對中國電動汽車反補貼調查發布終裁披露，擬對中國進口電動汽車徵收最終反補貼稅。3家抽樣中國電動汽車企業最終反補貼稅率分別為17.0%、19.3%、36.3%，合作企業平均稅率為21.3%，不合作企業稅率為36.3%。對此，中國機電商會代表中國汽車行業表示「堅決反對」。

聲明批評，歐盟執委會在終裁披露中並未糾正初裁中的諸多錯誤認定，除程序上嚴重缺乏透明度外，並未從根本上解決背離規則和以往實踐進行抽樣帶來的底層代表性問題，也未對歐盟產業損害指標進行客觀分析，因果關係依然存在錯誤認定。終裁披露中的上述錯誤認定嚴重缺乏客觀性和公正性，預設結論的傾向性非常明顯。

聲明並稱，自初裁披露後，中方即秉持合作共贏理念，本著最大誠意，與歐方進行了多輪技術磋商，但歐方依然罔顧事實，無視世貿組織和歐盟反補貼規則，堅持錯誤認定，裁定高額反補貼稅率，擾亂全球汽車產業鏈布局，阻礙全球綠色可持續發展目標實現。

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中國機電商會表示，強烈要求歐盟執委會從中歐合作大局出發，與中方相向而行，達成「平衡解決方案」，在終裁時糾正錯誤認定。中國機電商會作為本次調查的行業抗辯方，將繼續代表中國電動汽車行業展開應對工作，透過各種手段堅決捍衛中國電動汽車企業合法權益。

根據聲明，中國機電商會接受包括3家抽樣企業在內的12家中國主要電動汽車企業授權，作為利害關係方參與反補貼損害調查程序；配合歐盟執委會調查，代表中國電動汽車產業提交7次行業抗辯意見；帶領3家抽樣企業2次赴歐參加聽證會並召開記者會；並與歐洲及德國、法國、義大利、西班牙相關汽車行業商協會展開面對面溝通與對話。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130821