本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起
首頁 / 國際

全代會場外爆衝突56人被捕 第3天挺巴示威趨平靜

2024/8/22 09:50（8/22 09:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
挺巴勒斯坦民眾20日在以色列駐芝加哥領事館外抗議，與警方發生推擠。（美聯社）
挺巴勒斯坦民眾20日在以色列駐芝加哥領事館外抗議，與警方發生推擠。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國民主黨全國代表大會今天第3天，數以百計親巴勒斯坦抗議者湧入工會公園，其中包括帶著孩子的家長，這與前一晚警察和抗議群眾發生暴力衝突導致56人被捕形成鮮明對比。

美聯社報導，48歲民眾舒克（Raed Shuk）帶著2歲的兒子來到工會公園（Union Park）。舒克的父母是巴勒斯坦人，他說他們參加過很多次集會，他的兒子已經熟記抗議口號。

他談到加薩走廊（Gaza Strip）議題時說：「我想讓孩子從這次經歷中了解到，永遠都要為自己捍衛權利，並且和平抗議。」

聯合中心（United Center）附近的集會是由巴勒斯坦和阿拉伯社區組織「美國巴勒斯坦社區網絡」（U.S. Palestinian Community Network）所策劃。

一個由200多個團體組成的聯盟事先已獲當局批准於本週舉辦集會和遊行，但與昨天晚上發生警民激烈衝突背後的團體沒有關聯。

綠黨（Green Party）總統候選人史坦（Jill Stein）參加今天的集會，並批評警察使用武力，稱他們「無所不在」。

她在接受美聯社採訪時表示：「為了壓制我們的抗議，這絕對是對美國人民的恐嚇。這絕對侵犯了我們的基本民主權利。」

芝加哥警察局長史奈林（Larry Snelling）今天表示，在距離民主黨全代會舉行地點聯合中心約3.2公里的以色列領事館外被捕的人，「意圖行使暴力和破壞行為」。

芝加哥警方表示，被警方拘留的30人因妨害治安行為被開出傳票。根據警方說法，1人被控拒捕重罪，9人遭控妨害治安行為、妨害公務、毆打、攻擊和刑事毀壞財產等輕罪。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130822

#抗議
#巴勒斯坦
#美聯社
#芝加哥
#美國
#綠黨
#美國民主黨全國代表大會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：