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CNN記者赴俄國庫斯克州採訪 俄控非法入境提刑事訴訟

2024/8/22 21:48
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，以「非法」進入烏克蘭軍隊掌控的俄國庫斯克州領土報導新聞為由，對3名記者提起刑事訴訟，其中一人是美國有線電視新聞網（CNN）記者。

法新社報導，聯邦安全局表示已對非法入境的一名CNN記者和2名烏克蘭記者提起刑事訴訟，最重可判處5年有期徒刑。

聯邦安全局說，這些記者已在烏軍控制的庫斯克州蘇賈鎮（Sudzha）拍下新聞畫面，並強調「他們馬上會被列入國際通緝名單」。

聯邦安全局指稱，這名CNN記者是該電視台國際安全事務主編華爾希（Nick Paton Walsh），他8月16日在蘇賈鎮當地報導新聞。

FSB還說，另外2人分別是在蘇賈鎮報導新聞的烏國媒體「公眾」（Hromadske）記者布茨科（Diana Butsko），以及烏國電視台My-Ukraina記者波羅維克（Olesya Borovik）。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130822

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