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烏克蘭獨立紀念日在即 美國使館示警俄恐發動攻擊

2024/8/23 03:29
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（中央社基輔22日綜合外電報導）駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）的美國大使館今天表示，烏克蘭準備於24日紀念脫離蘇聯獨立33年，未來幾天俄羅斯用飛彈和無人機攻擊烏克蘭全境的風險更高。

路透社報導，根據昨晚公告在大使館網站的聲明：「美國駐基輔大使館評估，未來幾天和整個週末，俄羅斯無人機和飛彈攻擊烏克蘭全境的…風險提升，這跟烏克蘭8月24日獨立日有關。」

俄國入侵激發許多烏克蘭人的愛國情懷，自當時起，獨立日對烏克蘭人而言更具重要性。

即使俄軍仍在烏克蘭東部穩穩挺進，今年獨立日的2個多星期前，烏克蘭仍發動奇襲，跨境攻入俄羅斯的庫斯克州（Kursk）。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）形容烏軍進攻是重大挑釁，揚言予以回應。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）本週稍早表示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，一再空襲烏國，期間共發射9600枚飛彈，另出動1萬4000架無人機。（譯者：楊昭彥）1130823

瑟爾斯基
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