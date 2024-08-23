習近平將出席中非合作論壇 舉行雙邊活動
2024/8/23 10:20
（中央社台北23日電）三年一度的年中非合作論壇將於9月4日至6日在北京舉行。中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平將於9月5日出席中非合作論壇峰會開幕式並發表主旨講話。峰會期間習近平將為非方成員領導人舉行雙邊活動等。
據中國外交部網站消息，中國外交部發言人華春瑩今天宣布，習近平將於9月5日出席2024年中非合作論壇峰會開幕式並發表主旨講話。峰會期間，習近平將為應邀與會的中非合作論壇非方成員領導人、有關非洲地區組織和國際組織代表等舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。
據中國商務部部長助理唐文弘20日在中國國新辦記者會上表示，習近平於2015年、2018年、2021年連續出席3屆中非合作論壇。近年中非貿易規模屢創新高，2023年中非貿易額達2821億美元，與2021年相比增長了近11%，連續第2年刷新歷史峰值。
他又指，截至2023年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。
習近平此前一度消失於公眾視野逾半個月，引來外界猜測。自越共總書記蘇林18日至20日對中國進行國是訪問，習近平與蘇林舉行會談等後，習近平接連公開露面。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130823
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