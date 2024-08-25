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決戰矽谷選區國會席次 領跑者李卡多支持台灣自主

2024/8/25 10:45（8/25 10:51 更新）
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美國聯邦眾議院加州第16選區31年來首度空出席次，民調領先的前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）表示支持台灣自主，若當選將尋求加入國會台灣連線。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月25日
美國聯邦眾議院加州第16選區31年來首度空出席次，民調領先的前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）表示支持台灣自主，若當選將尋求加入國會台灣連線。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月25日
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（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）美國聯邦眾議院加州第16選區31年首度空出席次，由前聖荷西市長李卡多與同志州眾議員羅達倫共同角逐。民調領先的李卡多擁有豐富市政經驗且受到不少台僑肯定，他表示支持台灣自主，若當選，希望加入國會台灣連線。

美國11月將進行總統大選，同時間，眾議院全部435個席位、及參議院100個席位當中的33個席位將改選。加州重要的矽谷選區包括第16和第17選區，今年增添華裔和台裔面孔。

代表第16選區的現任聯邦眾議員伊蘇（Anna Eshoo）不尋求連任，使得第16選區31年來首度空出席次，競爭極為激烈。日前初選結果，前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和加州眾議員羅達倫（Evan Low）出線，兩人皆為民主黨。

第17選區方面，現任民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）初選得票率破6成高居第一，台裔共和黨籍新秀陳柔恩（Anita Chen）則衝上第二進入決選。

李卡多和羅達倫之爭充滿戲劇性，李卡多在初選贏得第一，而羅達倫原本與另一名參選人票數相同，重新計票後以5票勝出。根據Lake Research Partners在6月進行的民調，李卡多仍領先羅達倫超過10個百分點，但羅達倫以1票之差獲得加州民主黨競選背書，包括聯邦眾議員肯納、趙美心（Judy Chu）等人表達支持。

羅達倫為婚姻平權、LGBTQ權益奮鬥，去年，時任副總統賴清德過境舊金山，以及2016年，時任總統蔡英文過境洛杉磯時，他現身僑宴，對台灣選出首位女總統和同婚合法化經常表達稱許。角逐聯邦眾議員，他耕耘華裔和亞裔社群。

相較於羅達倫，李卡多對台灣民眾較為陌生，李卡多擁有哈佛大學法學博士和公共政策碩士學位，過去在聖荷西市長任內成果，受到不少台裔選民肯定。

李卡多近日接受中央社訪問表示，台灣是極為重要的合作夥伴，台積電和輝達（NVIDIA）在半導體的地位攸關國家經濟安全，灣區有強大的台美人社群，人才是推進晶片製造和人工智慧技術不可或缺的，如何與台灣合作是一大關鍵。

李卡多表示支持台灣自主，並抨擊川普的「保護費」發言「非常荒謬」。他強調，美國應該與各個國家，包括台灣、澳洲、菲律賓強化多邊關係，建立一個強而有力的聯盟，捍衛自決權，確保海域和空域的自由開放。

李卡多也說，若能順利當選聯邦眾議員，將尋求加入國會台灣連線。

前北加州南灣台灣同鄉會會長周信結為李卡多核心支持者，他表示，李卡多擔任聖荷西市長8年，對台灣社群向來很支持，都會親自出席各項在地活動。

周信結表示，李卡多在民主黨內是屬於溫和派，主張與共和黨合作、共同解決國家問題，是現今對立的國會環境所需要的成員，他現在民調排名領先，未來若加入國會，將對台美關係深化有所幫助。（編輯：唐佩君）1130825

加州州眾議員羅達倫支持婚姻平權、LGBTQ權益，也曾受邀到台灣參與同志大遊行，他與前聖荷西市長李卡多競爭國會加州第16選區眾議院席次。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月25日
加州州眾議員羅達倫支持婚姻平權、LGBTQ權益，也曾受邀到台灣參與同志大遊行，他與前聖荷西市長李卡多競爭國會加州第16選區眾議院席次。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月25日
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