西葡雙邊峰會水資源管理達協議 首都高鐵時程有歧見

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（中央社記者胡家綺馬德里25日專電）第35屆西班牙—葡萄牙峰會23日在葡萄牙法羅（Faro）舉行，兩國政府就2條共有河流的水資源管理達成協議，但對於連結兩國首都馬德里和里斯本的高鐵完工時程表卻持不同意見。

本屆西葡雙邊峰會是葡萄牙政府今年4月改朝換代後，中右翼新總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）首度與會，與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）共同主持，兩國共有22名部長參與。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，兩國在峰會中達成多項戰略協議，尤其對本屆峰會主題「水資源」表現出合作決心，同意管制塔霍河（Tajo）和瓜地亞納河（Guadiana）的最低流量。

桑傑士在會後的聯合記者會上，將本次峰會形容為「水峰會」，強調兩國政府為保護水文生態系統所做的努力，並指出，不論以環境保護角度或是農民生計角度來看，保護水資源都會讓西葡兩國共同受益。

蒙特內哥羅表示，伊比利半島正在應對氣候危機與乾旱問題，此時兩國合作對水資源進行永續管理，是相當重要的。

不過，兩國對於是否能在合作主辦2030年世足賽前完成馬德里和里斯本之間的高鐵，各持不同時程表與優先考量。

桑傑士表示，西班牙政府承諾在2030年完成連結馬德里和里斯本的高鐵，2032年完成連結里斯本、葡萄牙北部城市波圖（Porto）與西班牙西北部港口城市維戈（Vigo）的高鐵。

但是，蒙特內哥羅卻說，葡萄牙政府的首要優先事項是連接里斯本、波圖與維戈，第2優先事項才是連接兩國首都。

這代表著馬德里至里斯本的高鐵完工時程，仍然懸而未決。

目前伊比利半島上兩國首都間沒有直達鐵路溝通，若搭火車從馬德里前往里斯本，需經歷2次轉乘，旅程長達9個半小時。因此，大多數民眾旅行往返兩城時，都選擇搭乘僅需1小時20分鐘的飛機。（編輯：陳承功）1131025