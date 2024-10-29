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印度南部神廟煙火表演爆炸 逾150人受傷[影]

2024/10/29 15:47（10/29 16:21 更新）
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印度南部克勒拉邦尼勒什瓦拉姆一座印度教神廟28日煙火表演發生爆炸。（美聯社）
印度南部克勒拉邦尼勒什瓦拉姆一座印度教神廟28日煙火表演發生爆炸。（美聯社）
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（中央社孟買29日綜合外電報導）印度一座印度教神廟的煙火表演發生劇烈爆炸，造成近百人送醫，8人傷勢嚴重。印度警方今天拘留了神廟負責人與秘書。

法新社報導，印度媒體發布的影片顯示，數百人昨晚聚集在南部克勒拉邦（Kerala）尼勒什瓦拉姆（Nileshwaram）一座印度教神廟周圍觀看煙火，隨後從建物內部傳來一陣爆裂聲，接著一個強大的火球衝向天空。

影片來源：The Hindu

當地警察局長戴瓦伊亞（Shilpa Dyavaiah）告訴法新社：「大約8人情況危急，已獲報約154人受傷，其中97人住院。」

印度媒體引述官員說法報導，現場人群擁擠，大火導致部分民眾的臉部與手部燒傷。

地方政府官員因巴塞卡（K. Inbasekhar）表示，這場煙火表演並未獲得許可。

「印度人報」（The Hindu）報導，神廟負責人與秘書已被拘留。

印度宗教集會因安全疏忽與人潮管理不善，致命事件屢見不鮮。

印度正為本週稍晚的盛大煙火季做準備，這是排燈節（Diwali）的慶祝活動之一。

這個壯觀且絢麗的節日是為頌揚印度教吉祥天女（Lakshmi），也象徵光明戰勝黑暗。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1131029

#印度教
#煙火
#爆炸
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