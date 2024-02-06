印度中部煙火工廠爆炸 至少8死80傷

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（中央社新德里6日綜合外電報導）印度官員表示，中部馬德雅省（Madhya Pradesh）一座煙火工廠今天發生大爆炸，火球沖天，造成至少8人死亡，另有80人受傷。

法新社報導，印度電視台播送的影像顯示，在工廠爆炸後，火焰直衝天際。目前已派出數十輛救護車，也出動軍方直升機疏散傷者。

地區高級警官馬霍比亞（Rajeshwari Mahobia）於工廠所在的馬德雅省哈爾達縣（Harda）告訴法新社，「目前有8人死亡，約80人受傷」，並表示「死亡人數可能會持續上升」。

馬德雅省省長雅達夫（Mohan Yadav）說，傳出爆炸是「非常不幸的消息」，並表示已要求附近各大醫院的燒傷中心醫護人員「做好必要準備」。

雅達夫在前稱為推特（Twitter）的社群媒體X寫道：「救護車正從周邊地區趕往哈爾達，並已聯繫軍方安排直升機。」

他說，現場至少有20輛救護車，還有另外50輛被派往救助傷者。

哈爾達縣醫院的外科醫師夏瑪（Manish Sharma）表示，該醫療中心已擠滿傷患。他告訴法新社：「在我們醫院有8人死亡，目前為止共有90人入院，其中15人已被轉送至更大的醫院。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130206