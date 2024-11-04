印尼俄羅斯首次聯合海軍操演 雅加達深化與強權關係

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（中央社雅加達4日綜合外電報導）印尼與俄羅斯今天展開兩國首次聯合海軍演習，反映印尼新總統普拉伯沃尋求與莫斯科強化關係。分析家解讀，這代表雅加達外交政策出現重大轉向。

法新社報導，這場為期5天的演訓分為2階段舉行，地點分別在印尼泗水的1座海軍基地與爪哇海（Java Sea）。

印尼海軍上週透過聲明表示，俄羅斯已派出3艘小型護衛艦級戰艦、1艘中型油輪、1架軍用直升機及1艘拖船前來參與操演。

印尼的電視台播出的畫面顯示，俄羅斯艦艇昨天進入港口停靠時，現場有1支印尼軍樂隊奏樂歡迎。

東南亞最大經濟體印尼一向維持中立外交政策，無論在俄羅斯與烏克蘭的衝突或美國與中國的大國博弈當中，都拒絕選邊站。

然而，普拉伯沃（Prabowo Subianto）矢言讓印尼在世界舞台上扮演更重要角色，並於今年7月訪問莫斯科和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談。

政治分析家指出，這場聯合演訓顯示普拉伯沃正讓印尼外交政策展開重大轉向，也就是加強雅加達與強權國家的聯盟關係。

印尼加入的東南亞國家協會（ASEAN）曾在2021年與俄羅斯舉行聯合軍演，但在本週之前，雅加達從未單獨與莫斯科舉行聯合演訓。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1131104