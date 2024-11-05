歐盟候任貿易執委：對中重新平衡 對台深化新領域

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（中央社記者田習如布魯塞爾4日專電）歐洲議會展開歐盟新一屆執行委員聽證程序，首先登場的候任貿易執委塞夫柯維奇說，歐盟與美國應合作而非彼此針對，對中國貿易需重新平衡，與台灣正討論深化新貿易領域。

負責歐洲聯盟（EU）政策提案及執行的歐盟執委會（European Commission）新一屆26位執行委員，目前正接受歐洲議會（European Parliament）人事權審議，今天起連續2週進行聽證會，預計11月下旬經歐洲議會同意權投票後，在12月初上任。

未來將負責歐盟「貿易和經濟安全」政策領域的候任執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）於聽證會表示，當前貿易已變成地緣政治工具，經濟依賴關係也被武器化，全球貿易的鐘擺已從效率轉向供應安全。

在此背景下，塞夫柯維奇提出上任後三大任務：一是以貿易驅動歐盟競爭力，二是保護歐盟的企業免受不公平競爭傷害，三是深化聯盟關係。他表示將善用歐盟貿易防衛政策工具，包括出口管制、外來投資及對外投資審查等，以緩解風險。

針對主要貿易對象，塞夫柯維奇指出，不論明天美國總統大選由誰勝出，歐盟與美國應該共事合作，而非互相針對；對中國則應更果敢、重新平衡雙方貿易及投資關係，「歐盟負擔不起昂貴的（經濟）依賴」。

有多位歐洲議會議員關切中國議題，他在答詢時表示，中國是一個「複雜而困難的（貿易）夥伴」，並強調歐盟執委會對中國進口電動車的反補貼調查「完全照規矩來」，符合歐盟和世界貿易組織（WTO）規定。

歐洲議會國際貿易委員會副主席溫克勒（Iuliu Winkler）提問歐盟與台灣貿易關係，包括是否擴大到新領域、如何更深化。

塞夫柯維奇答覆，台灣是歐盟重要且理念相近的夥伴，雙方貿易和投資對話已擴大到研發領域，並正討論更多數位貿易領域的合作。

他還強調在地緣政治緊張情勢下，台灣企業於歐洲有兩個非常重要投資案，即台積電在德國德勒斯登投資逾百億歐元的晶片廠，以及輝能於法國敦克爾克投資逾50億歐元的電池廠，展現台灣與歐盟經貿關係的潛在可能性。（編輯：陳彥鈞）1131105