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川普拿下第2個搖擺州 喬治亞州投票人數創新高

2024/11/6 14:16（11/6 15:19 更新）
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美國總統大選5日登場，佛羅里達州已有半數選民提前投票。圖為一輛插上寫有「川普2024奪回美國」大旗的車行經佛州一處投票所。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月6日
美國總統大選5日登場，佛羅里達州已有半數選民提前投票。圖為一輛插上寫有「川普2024奪回美國」大旗的車行經佛州一處投票所。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月6日
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（中央社亞特蘭大5日綜合外電報導）美國喬治亞州州務卿今天表示，儘管喬治亞州各地收到60起炸彈威脅，但投票人數仍創新高。美媒估計川普將拿下第2個關鍵搖擺州喬治亞州，可進帳16張選舉人票。

在7大搖擺州方面，美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）均指出，總統選戰兵家必爭的北卡羅來納州已開出約90%選票，確定由川普拿下該州16張選舉人票，如今川普將再囊括關鍵激戰州喬治亞州16張選舉人票。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，雖然「喬治亞州各地的郡收到60起炸彈威脅」，但投票人數仍創歷史新高。拉芬斯伯格今天稍早表示，針對喬治亞州投票站的炸彈威脅，似乎全都來自俄羅斯。

拉芬斯伯格今晚在記者會上說：「對於那些今天試圖干預我們選舉的人，我有話要對你們說。你們惹錯了喬治亞州，你們挑撥離間和引起糾紛的企圖沒有得逞。」

他也感謝喬治亞州各地的選務人員。他說：「喬治亞州能夠成功舉行這次選舉，是因為你們每天都在努力保護每一張合法選票。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1131106

#川普
#喬治亞州
#拉芬斯伯格
#美選速報
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