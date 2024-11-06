美選開票更新 選舉人票川普247賀錦麗210

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（中央社台北5日綜合外電報導）2024美國總統大選結果陸續出爐，截至台灣時間6日下午1時，多家美國媒體即時開票數據顯示，川普以247票暫居領先並拿下關鍵州之一的喬治亞州，賀錦麗則獲210票。

在參眾兩院選舉方面，共和黨已率先獲得51個參議院席位，重獲掌控權。

美聯社、紐約時報票數相同，川普247票暫時領先，賀錦麗獲210票。華盛頓郵報則顯示，川普獲247票、賀錦麗209票。

美國有線電視新聞網（CNN）方面，川普以246票暫居領先，賀錦麗則獲187票。

在7大搖擺州方面，美聯社與CNN都顯示，川普繼拿下北卡羅來納州16張選舉人票之後，再拿下喬治亞州的16張選舉人票，兩州均已開出超過90%選票。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，握有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定是川普或賀錦麗能跨越當選美國總統所需門檻。7大關鍵搖擺州包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州。

參議院選情方面，美聯社公布共和黨率先取得51席過半席位，重新取得參議院的控制權，民主黨則獲42席。CNN則顯示共和黨率取得50席、民主黨40席。

眾議院選情部分，CNN估民主黨154席、共和黨190席；美聯社估民主黨157席、共和黨184席。過半門檻218席。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1131106