本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定
首頁 / 國際

菲律賓：聯合軍演有助遏制中國在南海侵略性行動

2024/11/6 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓軍方一名官員今天表示，菲律賓、美國和其他西方強權頻繁舉行聯合海軍演習，有助於遏制中國在南海的「侵略性」行動。

法新社報導，近幾個月來，中國部署了海軍、海警艦艇和所謂的海上民兵部隊，以阻止菲律賓進入南海3個具有重要戰略意義的珊瑚礁和島嶼。

菲律賓海軍今天表示，菲律賓、美國和其他國家今年舉行10次代號為「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合海上軍事演習，期間並未見到中方出現侵略性行為。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）少將在馬尼拉安全論壇場邊告訴記者：「在多邊海上合作行動期間，沒有觀察到（中國人民解放軍）海軍、中國海警局或海上民兵採取脅迫性和侵略性行動。」

他指出，演習「前幾天、演習期間以及演習後幾天」，都處於平靜狀態；他並補充說，預計2025年可能舉行更多聯合海軍演習。

崔尼代今天說，多邊和雙邊海軍演習有助「為我們持續發展軍力爭取時間」；由於菲律賓軍隊裝備有限，這是一個「巨大的挑戰」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1131106

崔尼代
菲律賓漁業局船隻 黃岩島遭中方噴射水柱中國部署南海船艦減少 菲：仍須作好長期對抗準備
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：