本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電領跌 台股早盤下挫逾300點失守短期均線
首頁 / 國際
海地動亂
新聞專題
海地動亂1/91
首頁 / 國際

美廉航精神航空班機飛海地遇砲火 1空服員輕傷旅客平安

2024/11/12 08:36（11/12 08:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：WPLG Local 10

（中央社邁阿密11日綜合外電報導）美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）今天表示，旗下一架飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的客機遭遇砲火波及，一名空服員受到輕傷，旅客平安沒事。

法新社報導，根據精神航空聲明，這架編號951班機從美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）飛往動盪的太子港，途中改道並安全降落鄰近的多明尼加共和國，現場檢查顯示飛機受損情況「符合砲火」波及特徵。

精神航空表示「未接獲旅客受傷消息」，還說飛往海地的服務已暫停，以待進一步評估。

太子港主要受到勢力強大、全副武裝的幫派控制。

這架受損的客機已停止服務，精神航空今天安排乘客回到勞德岱堡。

英國廣播公司（BBC）、美國邁阿密電視台WPLG Local 10 News報導，社群媒體上未經證實的影片顯示，飛機內部機組人員在起降時坐下的地方有數個彈孔。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，太子港機場已停飛所有商業航班。

美國航空公司（AA）也宣布佛州邁阿密和太子港之間的飛航服務停止到14日。根據BBC報導，捷藍航空（JetBlue Airways）也停飛海地，至少停到14日。

這起事件適逢海地迎接新總理，商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天宣誓就職，取代康尼爾（Garry Conille）接任總理。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131112

#太子港
#海地
延伸閱讀
海地過渡政府委員會開除總理 權力鬥爭無以復加聯合國：海地幫派襲太子港城鎮 上週逾萬人逃難幫派如何實質統治海地？5大重點一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海地過渡政府委員會開除總理 權力鬥爭無以復加
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：