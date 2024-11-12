駐紮美軍頻遇襲 美攻擊敘境內親伊朗團體目標

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國軍方表示，美軍今天針對敘利亞境內9個與伊朗支持團體有關的目標發動攻勢，以回應他們對駐敘美軍的襲擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上表示：「這些攻擊將削弱獲伊朗撐腰的組織未來籌劃對美軍和聯軍發動攻擊的能力。」這裡指的是打擊伊斯蘭國（IS）聖戰組織的國際聯盟。

中央司令部並未透露鎖定哪些團體為攻擊目標，也未表示受襲目標是否有人員傷亡。

不過，戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這起攻擊造成4名效忠於伊朗的組織成員死亡。

目前有大約900名美軍部署在敘利亞，在伊拉克則駐有約2500名士兵，這是2014年成立的反伊斯蘭國聯軍的一環，目標在於協助打擊聖戰士。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列，並引發加薩（Gaza）戰爭以來，親伊朗團體多次鎖定駐伊拉克和敘利亞美軍為攻擊目標，藉此回應華府力挺以色列。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131112