FBI搜Polymarket執行長住家 查扣手機等電子裝置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約13日綜合外電報導）加密貨幣預測市場平台Polymarket證實，美國聯邦執法探員今天突襲搜索執行長科普蘭（Shayne Coplan）住家，扣押他的手機與電子裝置。

路透社報導，美國總統選舉上週結束後，聯邦執法探員今天清晨突襲搜索科普蘭的紐約蘇活區（SoHo）公寓。大選期間，離岸加密貨幣選舉投注網站Polymarket上的投注者，有好幾週都重金押注川普，看好川普勝選機率遠高於賀錦麗（Kamala Harris），與民意調查的結果相去甚遠。

「紐約郵報」（New York Post）率先報導，Polymarket的26歲創辦人科普蘭今天早上6時被聯邦調查局（FBI）探員從床上叫起，要他交出電子裝置。

FBI與美國司法部沒有回應關於突襲搜查的置評要求。

Polymarket發言人說：「Polymarket是完全透明的預測市場，協助人們更加了解對他們最重要的事件，包括選舉在內。」

Polymarket向路透社表示，科普蘭沒有遭到逮捕或拘留。

美國總統大選前，好幾個月來的民調顯示選情膠著時，Polymarket網站認為川普的勝算遠高過賀錦麗，讓這個網站廣受各界關注。

在一名神秘的法國交易人重金押注川普勝選後，不准在美國進行交易的Polymarket也受到審查。

這名交易人在Polymarket押注川普勝選之際，川普在交易所的獲勝機率也大幅提升。這名交易人最後進帳超過4600萬美元（約新台幣15億元）。

法國博弈監管機關上週表示，正在檢視Polymarket是否遵守法國法律。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131114