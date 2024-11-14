機場吃藥配酒迷路遭拘留 美眾院外委會主席認錯

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾說，他月初在搭上飛回德州的預定航班前服藥飲酒，在華盛頓附近的杜勒斯國際機場「迷路」，因此遭到短暫拘留。

美聯社報導，共和黨聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）在聲明中說：「兩個週末前，我做錯了一件事，我對這件事負有所有責任。我錯過飛往德州的班機，發現自己在杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）迷路。這是因為我做了糟糕的決定，我把（為了在即將搭上的班機睡覺而服用的）安眠藥Ambien與一些酒精混合服用。」

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「在等待家人來接我時，執法人員短暫拘留我。我對那天傍晚攔截我的執法人員只有尊重與感謝。這起事件並不反映我的為人與我努力想成為的人。我是人，我並不完美。但我下定決心從這個錯誤中學習，如果上帝許可的話，我想成為一個更好的人。」

麥考爾本月在包含奧斯汀（Austin）與休士頓郊區的德州第10選區連任聯邦眾議員，這是他第11個任期。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131114