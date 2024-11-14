德里空污嚴重 機場能見度不佳影響航班

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（中央社記者李晉緯新德里14日專電）印度德里的空氣品質今天處於最差等級，英蒂拉．甘地國際機場上午的能見度不佳，包括機場、航空公司都提出警告，稱空污可能影響航班時間，要求旅客隨時注意。

印度判斷空污的空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，德里今天早上隨處可見霧濛濛的一片，AQI達到432，好幾個地區衝破450，空污最嚴重的地方，是473的安南維哈區（Anand Vihar）。

在上午6時30分之際，英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的能見度從1個小時前的800公尺降到500公尺，能見度下降料將影響往返德里的班機，可能會有航班延誤或更改時間的情況發生。

靛藍航空（IndiGo）在社群媒體X上建議乘客注意航班狀態，警告稱由於「冬季霧霾」，部分航班可能會延誤。

機場方面也發出警告，稱已啟動「低能見度作業程序」，目前航班起降雖仍正常，但請旅客與航空公司保持聯繫，以瞭解最新的航班動態。

今日印度（India Today）指出，由於空污影響視線，英蒂拉．甘地國際機場起降的航班，平均延誤至少30分鐘。（編輯：唐佩君）1131114